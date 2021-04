Royal Blood z nowym singlem "Boilermaker". Utwór powstał razem z liderem Queens of the Stone Age [WIDEO]

Royal Blood podzielił się 4. singlem zapowiadającym nowy album. Dotychczas poznaliśmy kawałki "Limbo", "Trouble's Coming" oraz "Typhoons" i tak też będzie się nazywać płyta, która ukaże się 30 kwietnia 2021. Jak brzmi najnowszy singiel "Boilermaker"?

Royal Blood udostępnił singiel "Boilermaker". Utwór powstał we współpracy z liderem Queens of the Stone Age [WIDEO]

Brytyjski duet postanowił sam wyprodukować większość nadchodzącej płyty "Typhoons". Wyjątek stanowi kawałek "Boilmaker", przy której pracował Josh Homme z Queens of the Stone Age. Do nowego singla powstał czarno-biały klip w reżyserii Liama Lyncha.

Oglądaj

Dwa poprzednie albumy Royal Blood z miejsca trafiły na szczyt listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii, rozchodząc się w 2 milionach egzemplarzy na całym świecie. Zespół zdobył BRIT Award dla Najlepszej brytyjskiej grupy, dwie statuetki "NME" oraz nagrodę magazynu "Kerrang!". Debiutancka płyta formacji została nominowana do Mercury Prize. Czy również nadchodzący album duetu odniesie taki sukces? Dowiemy się tego pod koniec kwietnia 2021.