Royal Blood eksperymentuje w nowym singlu "Limbo": "To nasz najbardziej ambitny i dziki utwór"

Nie możecie się doczekać nowej płyty Royal Blood? My też! Zespół właśnie podzielił się kolejnym kawałkiem z nadchodzącej płyty "Typhoons", która ukaże się 30 kwietnia 2021. Dotychczas poznaliśmy utwory "Trouble's Coming" oraz "Typhoons". Jak brzmi najnowszy singiel duetu?

Royal Blood udostępnił nowy singiel "Limbo" z nadchodzącej płyty "Typhoons"

Kiedy Mike Kerr i Ben Thatcher zaczęli pracę nad nowym albumem, dokładnie widzieli, co chcą stworzyć. Postanowili wrócić do korzeni, do muzyki, którą grali zainspirowani takimi artystami jak Daft Punk, Justice czy Phillipe Zdara z Cassius. Ponadto, tak jak przy debiucie, chcieli wrócić do podstaw, do ekscytującego, surowego i oryginalnego grania. Trzeba przyznać, że nowe single Royal Blood są dosyć taneczne jak na ten duet. Posłuchajcie najnowszego kawałka "Limbo".

Oglądaj

Duet tak wypowiedział się na temat utworu "Limbo":

Bez dwóch zdań jest to najbardziej ambitna i dzika piosenka, jaką kiedykolwiek pozwoliliśmy sobie stworzyć.

Royal Blood postanowił sam wyprodukować większość nadchodzącej płyty "Typhoons". Wyjątek stanowi kawałek "Boilmaker", przy której pracował Josh Homme z Queens of the Stone Age. Ponadto wielokrotny laureat Grammy, Paul Epworth, wyprodukował "Who Needs Friends" oraz pomagał przy utworze "Trouble's Coming".

Album "Typhoons" dostępny jest już w pre-orderze. Album dostępny będzie w formacie cyfrowym, na winylu oraz na CD. W oficjalnym sklepie Royal Blood kupić można ekskluzywną wersję z bonusowym 7-calowym singlem (z dodatkowym utworem "Space"), picture diskiem oraz kasetami.