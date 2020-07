Rozpoczął się proces sądowy Nergala. Oskarżono go o znieważenie godła Polski

Wcześniejszy wyrok uniewinniający Darskiego został uchylony i sprawa wróciła do ponownego rozpoznania. Proces dotyczy plakatu reklamującego ogólnopolską trasę zespołu Behemoth sprzed czterech lat. Seria koncertów nosiła nazwę "Rzeczpospolita Niewierna".

Koncerty reklamowała grafika, która według prokuratury znieważała Godło Rzeczpospolitej Polskiej – to wizerunek orła, oplatanego przez węże, zamiast korony ma rogi, w skrzydłach były natomiast trupie czaszki, a centrum projektu stanowi odwrócony krzyż umieszczony w korpusie.

Na ławie oskarżonych zasiadł Adam Nergal Darski, który zlecił wykonanie grafiki; grafik Rafał Wechterowicz (twórca m.in. grafik dla takich zespołów jak Slayer, Michael Jackson, Rolling Stones, Grateful Dead, Lady Gaga i Ramones) oraz prowadzący stronę internetową i sklep zespołu Maciej Gruszka.

Prokurator Michał Kroplewski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku odczytał akt oskarżenia, w którym podtrzymał wcześniejsze zarzuty śledczych. Oskarżonym zarzucono znieważenie godła Polski.

Adam Darski nie przyznał się do winy. Odmówił składania wyjaśnień, ale odpowiadał na pytania sądu i swoich obrońców. Podtrzymał też wcześniejsze słowa złożone w sądzie.

Nergal tłumaczył sądowi, że Behemoth wywodzi się z kultury heavy metalowej i taką tradycję promuje. Jak czytamy w relacji Polskiej Agencji Prasowej:

Nie jestem w stanie wymienić symboli nawiązujących do ideologii satanizmu. Najpierw musiałbym usłyszeć definicję satanizmu. Chciałbym zaznaczyć, że zespołowi Behemoth towarzyszy symbolika rebeliancka, buntownicza i wolnościowa. Stąd pojawiający się motyw odwróconego krzyża, czyli symbol buntu. Oczywiście archetypem buntu w naszej kulturze jest szatan. I ten metaforyczny szatan pojawia się w naszej muzyce. To najmocniejszy symbol reprezentujący sztukę radykalną. "

Jego zdaniem, symboli na grafice reklamującej koncerty z 2016 r. nie byłby w stanie określić jako symbole satanistycznego zła.

"

Dla mnie "Rzeczpospolita Niewierna" odnosi się do naszej rzeszy fanów, którzy podobnie, jak my decydują się myśleć inaczej. Myśleć za siebie. To co robimy jest wielowarstwowe. Jest wielce niesprawiedliwe wrzucanie tego do worka - antytpolskie czy satanistyczne. Uważam że są to oskarżenia prymitywne, wysuwane przez osoby bez wyobraźni, które widzą świat w jednym kolorze. "