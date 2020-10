Ruszyła zbiórka na pomoc dla rodziny i organizację pogrzebu Sławka "Kury" Withulza

Dnia 11 września 2020 roku odszedł Sławek "Kura" Withulz. Był gitarzystą zespołu Bloodthirst. Informacja o śmierci "Kury" pojawiła się w relacji na Instagramie LeftHandSounds. Doniesienia potwierdził portal Chaos Vault.

Na portalu zrzutka.pl pojawiła się zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy dla jego rodziny oraz organizacji jego pogrzebu w Polsce. Jak czytamy w opisie, członkowie Bloodthirst chcą po prostu godnie pożegnać swojego brata w czasach pandemii.

W opisie znajdziemy też dokładne określenie celów zbiórki:

Muzycy wspomnieli również swojego kolegę z zespołu, Sławka "Kurę" Withulza:

"

Kura zjadł zęby na Metalu, tak się śmialiśmy, choć tak naprawdę stracił je w wypadku rowerowym. Heavy Metal i dwa koła, no i rodzina, to były jego największe miłości. Trudno pojąć dlaczego nie utrzymały go przy życiu.

Życie nigdy Thrashkury nie oszczędzało, ale wydawało się, że od kilku lat - gdy przeprowadził się do Berlina - wszystko było teoretycznie na dobrej drodze. Pracował składając rowery, kochał Metal, w jego życiu pojawiła się Monika, a potem Franek. "