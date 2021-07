Rząd USA przejął od Martina Shkreliego niewydany album Wu-Tangu. Sprzedali go nieznanemu kupcowi

Krążek "Once Upon a Time in Shaolin" został odebrany Shkreliemu w 2018 roku. Teraz rząd USA sprzedał go nieznanemu kupcowi, a pieniądze pokryją karę, która została nałożona na milionera.

Rząd USA sprzedał jedyny egzemplarz nowego krążka Wu-Tang Clanu

Jak podaje rzecznik prasowy nowojorskiego prokuratora, Rząd Stanów Zjednoczonych sprzedał jedyny egzemplarz albumu "Once Upon a Time in Shaolin" Wu-Tang Clanu za nieznaną sumę nieznanemu kupcowi. Obydwie strony podpisały umowę, która ma nie zdradzać tożsamości kupca. Peniądze z transakcji zostaną przeznaczone wyrównanie rachunków między rządem a Martinem Shkrelim.

W 2018 roku Shkreli został skazany na 7 lat więzienia, a także oddanie kilku nieruchomości i cennych przedmiotów. Jednym z nich był jedyny egzemplarz krążka "Once Upon a Time in Shaolin" Wu-Tang Clanu. Według informacji rzecznika prokuratora, jego kara została w pełni wypełniona po sprzedaży tego albumu - łącznie Shkreli był dłużny rządowi ok. 7,36 miliona dolarów.

Jak czytamy w oświadczeniu prokuratora:

Dzięki uważnym i zażartym działaniom naszego biura oraz partnerów, Shkreli został doprowadzony do sprawiedliwości i zapłacił za swoje kłamstwa oraz kradzieże od inwestorów, by samemu się wzbogacić. Dzięki dzisiejszej sprzedaży tego albumu, Shkreli wyrównał swoje rachunki. Teraz czeka go jeszcze reszta odsiadki.

Jak podaje Pitchfork, Shkreli miał być również posiadaczem albumu "Tha Carter V" od Lil Wayne'a, który oficjalnie zadebiutował dopiero w 2019 roku. Rząd w 2018 roku nakazał milionerowi oddanie albumu, ale sprawa o nim ucichła, a niewydana i nieskończona wersja krążka od tamtego czasu stała się w gruncie rzeczy mitem.

Oczywiście w momencie największej infamii Shkreliego RZA z Wu-Tang Clanu chciał odkupić "Once Upon a Time in Shaolin" od mężczyzny. Jednak jak sam wyjaśniał w 2018 roku, umowa między zespołem/wytwórnią a Shkrelim nie pozwalała mu na odkupienie krążka.