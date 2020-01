8 stycznia 2020, w 73. rocznicę urodzin Davida Bowiego, Parlophone Records ogłosiło dwa nowe wydawnictwa z twórczością nieżyjącego artysty. Jeżeli zatem zamierzacie powiększyć swoją domową kolekcję płyt o krążki Bowiego, to macie teraz niezłą okazję.

Rzadkie i wcześniej niewydane nagrania Davida Bowiego ukażą się na początku 2020

Za 6 tygodni ma się pojawić EP-ka zatytułowana "David Bowie is it any wonder?". Na minialbumie pojawi się m.in. wersja "The Man Who Sold the World" z listopada 1996. W nagraniu wzięli udział Gail Ann Dorsey, Reeves Gabrels i Mark Plati.

Ta wersja "The Man Who Sold the World" ukaże się również na płycie "CHANGESNOWBOWIE", która zostanie wydana 18 kwietnia 2020. Oto tracklista tego wydawnictwa:

The Man Who Sold the World The Supermen Andy Warhol Repetition Lady Stardust White Light White Heat Shopping for Girls Quicksand Aladdin Sane

