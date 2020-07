Sabaton opublikował nowe wideo. Zobaczcie klip do "Devil Dogs"

W sieci pojawił się klip do utworu "Devil Dogs", który pochodzi z wydanego w 2019 roku albumu "The Great War".

Basista Sabaton, Pär Sundström, skomentował okoliczności powstawania klipu do "Devil Dogs" w oficjalnym oświadczeniu prasowym:

Klip został nakręcony podczas ostatniej trasy Sabaton po Ameryce Północnej i pokazuje jak świetnie publiczność reaguje na nasze utwory. I to jest właśnie to, za co kochamy to co robimy i chcemy to robić ciągle. "