Sabaton ponownie podjął współpracę z World of Tanks! Zobaczcie nowy teledysk

Najnowsza współpraca pomiędzy grupą metalową Sabaton i grą World of Tanks weszła na zupełnie nowy poziom. Z tej okazji twórcy gry prezentują nowy teledysk, który stworzyli wspólnie do premierowej piosenki "Steel Commanders". Ten utwór opowiadający o potędze i historii czołgów na pewno zagości na playlistach wielu miłośników pancernych bitew.

W teledysku występuje gościnnie Tina Guo, popularna wiolonczelistka, nominowana do nagrody GRAMMY, która współpracowała wielokrotnie m.in. z Hansem Zimmerem. Ponadto, grupa Sabaton przewodzi wielkiemu wydarzeniu w grze, w którym nagrodą za ukończenie jest pierwszy w historii czołg premium IX poziomu!

Poniżej zobaczycie nowe wideo grupy Sabaton:

Jak mówi Joakim Brodén, wokalista Sabaton:

To wspaniałe doświadczenie współpracować z World of Tanks i Wargamingiem nad tym olbrzymim projektem. Razem stworzyliśmy epicki teledysk do "Steel Commanders" i jest to idealny start tej wielkiej współpracy. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią nowego wydarzenia w grze, w którym po raz pierwszy w historii gry występuje czołg premium IX poziomu jako nagroda główna, a my jako członkowie załogi!