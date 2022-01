Sabaton udostępnił nowy singiel "Soldier of Heaven" [WIDEO]

Sabaton podzielił się nowym utworem "Soldier of Heaven", który zapowiada album "The War To End All Wars".

Sabaton podzielił się najnowszym singlem "Soldier of Heaven". Tym razem Szwedzi przybliżą tematykę związaną z frontem alpejskim, który podczas I Wojny Światowej obejmował liczne bitwy na granicy Austro-Węgier i Włoch podczas I Wojny Światowej. Wysoko w Alpach żołnierze walczyli w bardzo ekstremalnych warunkach. Podczas „białej wojny” wielu z nich zamarzło na śmierć lub zostało pogrzebanych przez lawiny. Ich zwłoki pozostają pod śniegiem do dziś.

O utworze mówi basista Pär Sundström:

Oto kolejny singiel, który pokazuje dużą różnorodność naszego nowego albumu. Już w trakcie nagrań wiedzieliśmy, że „Soldier Of Heaven” to jeden z najbardziej przebojowych, jeśli chodzi o melodię utworów na albumie i że stanie się on nieodzownym elementem naszej koncertowej setlisty.

Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy teledysk Sabaton.

"Soldier Of Heaven" jest drugim singlem zapowiadającym dziesiąty studyjny album Sabaton, zatytułowany "The War To End All Wars", który ukaże się 4 marca. Na album składa się 11 premierowych kompozycji.

