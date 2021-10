Dyskografię grupy Sabaton na razie zamyka album "The Great War" z 2019 roku, ale niedługo otrzymamy nowy krążek od kapeli. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że zespół pracuje nad kolejnym wydawnictwem i w końcu otrzymaliśmy szczegółowe informacje na ten temat. Kiedy ukaże się nowy album i jakie piosenki trafią na płytę?

Sabaton zdradził szczegóły nowej płyty. Kiedy premiera i jak wygląda okładka?

Najnowszy krążek Sabatonu będzie nosić tytuł "The War To End All Wars" i utwory skupią się na tematach związanych z I wojną światową. Album ukaże się dopiero w przyszłym roku - premierę wyznaczono na 4 marca 2022. Krążek będziemy mogli zdobyć w podstawowej wersji CD oraz wersji deluxe. Materiał ukaże się również na winylach w różnych kolorach oraz na kasecie magnetofonowej. W sumie na płycie znajdzie się 11 utworów.

Sabaton "The War To End All Wars": Tracklista

Sarajevo Stormtroopers Dreadnought The Unkillable Soldier Soldier Of Heaven Hellfighters Race To The Sea Lady Of The Dark The Valley Of Death Christmas Truce Versailles

Sabaton podzielił się również projektem okładki, która oczywiście nawiązuje do poprzednich wydawnictw zespołu:

Fot. materiały prasowe

Nowy materiał usłyszymy na polskim koncercie Sabatonu. Zespół wystąpi 4 kwietnia 2022 roku w Krakowie na Tauron Arenie. Jako support usłyszymy The Hu oraz Lordi.