Sanah to kolejna artystka, która postanowiła dołączyć do projektu Polskie Znaki. Inicjatorami zespołu są Radek Łukasiewicz (Bisz/Radex, Pustki, Artur Rojek), Jarek Ważny (Kult) oraz Janusz Zdunek (Kult), którzy postanowili uratować polskie pieśni ludowe. Tym samym muzycy podzielili się trzecią częścią "O jak fałszywe wszystko". W "Przyjdzie Panie zaginąć" sanah przełamuje tabu dotyczące śmierci.

Sanah dołączyła do projektu muzyków Kultu. Zaśpiewała pieśń ludową o śmierci [WIDEO]

Tryptyk "O jak fałszywe wszystko" to trzy utwory, będące nowoczesną odsłoną polskich pieśni ludowych. W pierwszych dwóch odsłonach zaśpiewali Matylda Damięcka i Michał Szpak, a z jej trzecią częścią zmierzyła się młoda wokalistka - Sanah. Posłuchajcie, jak brzmi utwór "Przyjdzie Panie zaginąć".

Wszystkie utwory stanowią zapowiedź płyty "Rzeczy ostatnie", która ukaże się w marcu 2022 roku, filmu dokumentalnego oraz festiwalu Rzeczy Ostatnie, który zaplanowany jest w dniach 30 października – 1 listopada. W ramach imprezy odbędą się koncerty, pokazy filmowe i stand-upy. Wystąpią m. in. O.S.T.R., Abelard Giza, Polskie Znaki, Vito Bambino, Michał Szpak, Meek, Oh Why?, Matylda Damięcka, Klub Komediowy, Dj Kebs.

Wszystko zaczęło się od Radka Łukasiewicza, Jarka Ważnego i Janusza Zdunka, którzy postanowili zmierzyć się z tematem przemijania, śmierci i żałoby, który stanowi w naszym kraju kulturowe tabu. Muzycy stworzyli kompozycje, które pomogą słuchaczowi spojrzeć na kwestie ostateczne z innej perspektywy i dzięki temu pomóc mu w oswajaniu trudnych doświadczeń.