W końcu poznaliśmy wyniki amerykańskiej edycji "Mam Talent", gdzie w finale wystąpiła polska wokalistka, Sara James. Dziewczyna oczarowała widzów oraz jurorów, ale ostatecznie w wyniku głosowania nie dostała się nawet do finałowej piątki. Wielu internautów jest zawiedzionych wynikami konkursu i zapowiada bojkot programu.

W finale Sara James wykonała cover Kate Bush "Running up to that Hill" i otrzymała owacje na stojąco. Również internauci pod nagraniem z występem nastolatki bardzo chwalili jej wokal i wiele osób stwierdziło, że to właśnie Sara James powinna wygrać. Ostatecznie widzowie zdecydowali inaczej - 14-latka nie dostała się nawet do finałowej piątki, zajęła 6. miejsce. W sieci zawrzało, bo Sara była jedną z faworytek amerykańskiego talent show.

W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze sugerujące, by bojkotować program:

Przykro mi, ale Sara absolutnie zasłużyła na miejsce w pierwszej piątce. Jej głos jest niesamowity. Ona już brzmi i występuje jak zawodowiec. Jestem rozczarowana.

Właśnie straciliście widza. Sara powinna wygrać. Już nie oglądam AGT.

Zobaczcie również występ Sary James z Black Eyed Peas w finale amerykańskiego "Mam Talent":

Przypomnijmy, że 14-latka wcześniej wygrała 4. edycję The Voice Kids oraz zajęła 2. miejsce na Eurowizji dla Dzieci. Sara James nie tylko w zawrotnym tempie rozwija swoją karierę na rodzimym rynku muzycznym, ale zaczyna także coraz śmielej wkraczać na międzynarodową arenę.