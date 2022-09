Sara James podbija USA. Pierwszy występ polskiej wokalistki w amerykańskim show okazał się tak dobry, że został nagrodzony Złotym Przyciskiem przez uznanego za najsurowszego z jurorów, Simona Cowella, a swoją aprobatę wyraziła poprzez media społecznościowe nawet sama Billie Eilish. W Półfinałowym show Sara James wykonała cover Eltona Johna i udany występ zapewnił jej udział w finale amerykańskiego "Mam Talent". Zobaczcie, jak młodziutka wokalistka poradziła sobie w kolejnym odcinku show.

Sara James w finale amerykańskiego "Mam Talent". Wokalistka zachwyciła coverem Kate Bush: "Ona już wygrała" [WIDEO]

14-latka wcześniej wygrała 4. edycję The Voice Kids oraz zajęła 2. miejsce na Eurowizji dla Dzieci. Teraz ma szansę na zwycięstwo w amerykańskiej edycji "Mam Talent". W finale młodziutka wokalistka wykonała utwór "Running up to that Hill" Kate Bush, który został ostatnio spopularyzowany przez serial "Stranger Things". Posłuchajcie, jak klasyk zinterpretowała Sara James:

Publiczność w studiu oraz jurorzy bili brawa na stojąco. Również internautom bardzo spodobał się występ Sary, a pod nagraniem pojawiły się komentarze w stylu:

Ta dziewczyna już wygrała. Jest piękna i śpiewa jak anioł. Będziemy ją sporo oglądać w przyszłości.

Sara - to była wielka chwila! Wielki wykon wielkiej piosenki!

Zwycięzcę programu "America's Got Talent" poznamy w nocy z 14 na 15 września 2022. Trzymamy kciuki za młodziutką Sarę, której występ w finale oczarował wielu widzów.