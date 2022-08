Sara James zachwyciła jurorów amerykańskiego Mam Talent coverem Eltona Johna: "Jesteś supergwiazdą" [WIDEO]

Posłuchajcie, jak Polka zaprezentowała się przed jurorami America's Got Talent.

Sara James ponownie oczarowała jurorów amerykańskiej edycji programu Mam Talent. Tym razem 14-letnia wokalistka zaśpiewała piosenkę Eltona Johna "Rocket Man" w zaskakującej wersji. Jurorzy byli zachwyceni i nazwali ją "supergwiazdą". Zobaczcie, jak młodziutka Polka wypadła w półfinale programu.

Sara James w półfinale America’s Got Talent. Cover Eltona Johna zachwycił jurorów: "Jesteś supergwiazdą" [WIDEO]

Sara James wygrała 4. edycję The Voice Kids oraz zajęła 2. miejsce na Eurowizji dla Dzieci. W ćwierćfinale programu America's Got Talent otrzymała złoty przycisk i ponownie udało jej się oczarować jurorów w półfinale programu. Wokalistka zaśpiewała ciekawą interpretację "Rocket Man" Eltona Johna i jurorom dosłownie opadły szczęki.

Oglądaj

Jak podaje portal radiozet.pl, zachwycony juror Simon Cowell tak ocenił występ Sary James:

Jestem bardzo wzruszony, ponieważ wiem, ile to dla ciebie znaczy. Wybór utworu był po prostu genialny. Sprawiłaś, że piosenka brzmiała jakby była twoja. Zrobiłaś to!

Natomiast Howie Mandel stwierdził, że młodziutka Polka jest "supergwiazdą". Czy Polka przejdzie do finału America's God Talent? Widzowie mogą głosować do 24 sierpnia do godziny 13:00 (czasu polskiego). Wyniki poznamy w nocy z 24 na 25 sierpnia.