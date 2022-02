Scorpions powrócił z nowym albumem. Jak brzmi płyta "Rock Believer"?

Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy album zespołu Scorpions zatytułowany "Rock Believer". To następca "Return to Forever" z 2015 roku.

Scorpions powrócił z nowym albumem "Rock Believer", który ukazał się 25 lutego 2022. Inspiracją do powstania krążka była odpowiedź na pytanie zawarte w tekście utworu "Gas In The Tank". - Nim zaczęliśmy pracę nad nową płytą, zadaliśmy sobie pytanie: „Czy mamy wystarczająco paliwa w baku?” - powiedział Klaus Meine. Jak brzmi najnowszy krążek Scorpions?

Na płycie "Rock Believer" znajdziemy 16 nowych utworów, z których każdy jest krótką opowieścią, minimalistycznym wierszem w prozie charakterystycznego dla Scorpions brzmienia. Klaus Meine dodaje:

To nasz powrót do korzeni. Próba odtworzenia DNA Scorpions, na które składają się przede wszystkim świetne riffy i mocne melodie.

Z powodu pandemii, sesja, która miała odbyć się w Los Angeles, została przeniesiona do Niemiec, do Peppermint Park Studios w Hanowerze. Matthias Jabs wspomina:

Kiedy zniesiono restrykcje, Paweł Mąciwoda i Mikkey Dee dołączyli z Polski i Szwecji, i nagle było zupełnie jak w latach 80. Chodziliśmy do pobliskiego pubu, a wieczorami rozmawialiśmy o muzyce.

Po raz pierwszy w historii Scorpions zdarzyło się, że muzyka powstawała do tekstów Meine. Posłuchajcie, co z tego wyszło:

Płytę "Rock Believer" poprzedziły single "Peacemaker", "Seventh Sun", "Shining of Your Soul" i tytułowy. Większość albumu to mocne, rockowe granie, przeplecione kilkoma balladami, jak na przykład "When You Know (Where You Come From)". Nad produkcją materiału czuwali członkowie zespołu, z pomocą Hansa-Martina Buffa.

"Rock Believer" to nie tylko tytuł albumu i wcześniejszego singla kapeli, ale i hasło przewodnie trasy, w ramach której kapela zawita do Polski. 28 maja 2022 roku Scorpions zagra w Tauron Arenie Kraków. Na trasie grupę supportować będzie Wolfgang Van Halen, syn Eddie Van Halen, ze swoim zespołem Mammoth WVH.