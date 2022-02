Scorpions udostępnił miłosną piosenką "Shining Of Your Soul". Jak brzmi nowy utwór?

Oto kolejny utwór zapowiadający nadchodzący album grupy Scorpions. Jak brzmi singiel "Shining Of Your Soul"?

Grupa Scoprions przedstawiła kolejny singiel z nadchodzącej płyty "Rock Believer", której premiera wyznaczona została na 25 lutego 2022 roku. "Shining Of Your Soul" to utwór o jednej z największych tajemnic naszego emocjonalnego świata i jeden z niewielu miłosnych numerów na albumie.

"Shining Of Your Soul" opowiada o wielkim uczuciu, któremu poświęconych jest większość piosenek zarówno w rocku, popie, jak i muzyce elektronicznej. Francuzi mówią na to amour fou. Chodzi o to zapierające dech uczucie, o - jak to ujął Klaus Meine - ten moment, kiedy ktoś wchodzi do pomieszczenia i nagle wszystko inne blaknie. Kiedy atmosfera nagle się zmienia, a człowieka otula przyjemna poświata. Ten błysk duszy (shining of a soul).

Fani wcześniej mieli okazje poznać single „Peacemaker”, „Seventh Sun” oraz tytułowy "Rock Believer". To również hasło przewodnie trasy, w ramach której w marcu i kwietniu 2022 roku Scorpions da serię koncertów w Planet Hollywood Resorts & Casino w Las Vegas. Później zespół zawita do Europy, w tym do Polski. 28 maja 2022 roku Scorpions zagra w Tauron Arenie Kraków. Na trasie grupę supportować będzie Wolfgang Van Halen, syn Eddiego Van Halena, ze swoim zespołem Mammoth WVH.

Scorpions sprzedali 120 milionów płyt, zagrali 5 tysięcy koncertów i nagrali wiele ponadczasowych klasyków, w tym legendarny "Wind of Change" - jeden z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów, a przede wszystkim utwór, będący synonimem jednego z najważniejszych momentów w historii.