Domowa kwarantanna to dobry czas, by zająć się sprawami, na które wcześniej nie starczało czasu. To też odpowiedni moment, żeby pracować nad nowymi piosenkami. Tak też postanowił zrobić zespół Scorpions. Kapela udostępniła właśnie premierowy utwór, który ma podnieść też na duchu fanów niemieckiej formacji.

Scorpions wydał nowy utwór "Sign of Hope". Chce pomóc fanom przetrwać trudny czas pandemii

Najnowszy numer nosi tytuł "Sign of Hope" i jak to określił sam zespół "z powodu dramatycznej pandemii COVID-19, chcemy dać Wam "Znak nadziei". Muzycy życzą swoim fanom dużo zdrowia i podzielili się piosenką, by wesprzeć ich w trudnym czasie. Posłuchajcie, jak brzmi kawałek "Sign of Hope".

Prawdopodobnie utwór trafi na płytę, nad którą pracują obecnie muzycy. Klaus Meine wyznał ostatnio, że artyści są w kontakcie, chociaż wszyscy są zamknięci w swoich domach:

" Cały czas się kontaktujemy przez Skype czy Facetime. Staramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas, idziemy do przodu z piosenkami. Ale oczywiście nie możemy się już doczekać dnia, gdy wszyscy spotkamy się razem w studiu nagraniowym. "

Na razie dyskografię Scorpions zamyka krążek "Return to Forever" z 2015 roku. Nadchodzące wydawnictwo będzie pierwszą płytą nagraną z perkusistą grupy Motorhead, który dołączył do niemieckiego zespołu w 2016 roku.

