Scorpions wydał singiel "Peacemaker". Znamy datę premiery nowego albumu

Scorpions podzielił się nowym singlem zatytułowanym "Peacemaker". Utwór zapowiada nadchodzący album kapeli "Rock Believer", który ukaże się całkiem niedługo, bo 25 lutego 2022 roku. Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel od grupy Scorpions.

W informacji dotyczącej "Peacemaker" możemy przeczytać, że to symboliczny numer, w którym Scorpions próbują pokazać swe muzyczne DNA w świeżym muzycznym wydaniu. Jak brzmi najnowszy utwór niemieckiej legendy?

Za muzykę odpowiadają Rudolf Schenker i Paweł Mąciwoda. Klaus Meine opowiedział, jak powstał utwór "Peacemaker", do którego stworzył tekst:

Pierwsze, na co wpadłem to fraza „Peacemaker peacemaker, Bury the undertaker”. Bawiłem się różnymi słowami. Wiele osób umierało i wciąż umiera z powodu COVID, wojen i innych bezsensownych zbrodni. Pomyślałem więc, że grabarz (undertaker) musi mieć sporo nadgodzin, ale w spokojniejszym świecie, po pandemii, przyjdzie czas panowania rozjemcy (peacemaker). Taka wizja bardzo do mnie przemawia.