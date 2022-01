Scorpions zaprezentował nowy singiel ''Rock Believer''. To hołd dla rocka i jej fanów

Grupa Scorpions przedstawiła tytułowy utwór z nadchodzącej płyty ''Rock Believer'', która ukaże się 25 lutego. Singiel stanowi hołd dla muzyki rockowej i jej fanów. Jak brzmi kawałek ''Rock Believer''?

Nowy singiel „Rock Believer” to swoiste podsumowanie albumu, a zarazem przesłanie kapeli. Towarzyszący nagraniu teledysk doczeka się premiery 18 stycznia. Klaus Meine tak opowiada o tekście piosenki:

Przez lata słyszeliśmy, że rock umarł. Nadal jednak są miliony wyznawców rocka na świecie, który przeczą tej tezie. Nasi fani są najlepsi! Kiedyś znów się spotkamy, bo tak jak wy, jesteśmy wyznawcami rocka.

Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy kawałek Scorpions, który zapowiada nadchodzącą płytę kapeli:

''Rock Believer'', skomponowany przez cały zespół, utrzymany jest w stylu dawnych kawałków Scorpions z lat 80., o czym wspomniał Meine:

Nowy materiał to powrót do naszych korzeni. Chcieliśmy odtworzyć DNA Scorpions, czyli świetne riffy i mocne melodie. Zależało nam na tym, by w studiu oddać koncertowy klimat - cała nasza piątka, grająca razem, w jednym pomieszczeniu. Mikkey Dee, który znalazł się w naszym składzie, wniósł świeżą energię i sprawił, że sesja była sporą frajdą.

Pod hasłem ''Rock Believer'' odbędzie się trasa, w ramach której w marcu i kwietniu 2022 roku Scorpions da serię koncertów w Planet Hollywood Resorts & Casino w Las Vegas. Później zespół zawita do Europy, w tym do Polski. 28 maja 2022 roku Scorpions zagra w Tauron Arenie Kraków. Na trasie Scorpions supportować będzie Wolfgang Van Halen, syn Eddie Van Halen, ze swoim zespołem Mammoth WVH.

Scorpions to jeden z najważniejszych rockowych zespołów ostatnich dekad. Nie tylko zdefiniowali klasyczne rockowe brzmienie, ale i sprzedali 120 milionów płyt, zagrali 5 tysięcy koncertów i nagrali wiele ponadczasowych klasyków, w tym legendarny ''Wind of Change' - jeden z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów, a przede wszystkim utwór, będący synonimem jednego z najważniejszych momentów w historii. Do sukcesów Scorpions należy dodać liczne nagrody, w tym gwiazdę na Rock Walk of Fame w Hollywood i takie klasyki jak „No One Like You”, „Rock You Like A Hurricane” czy „Still Loving You”.