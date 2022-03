Scorpions postanowił wesprzeć Ukraińców i na jednym ze swoich ostatnich koncertów zmienił słowa piosenki "Wind of Change". Co więcej, gitarzysta Matthias Jabs przemalował swoją gitarę - teraz jest niebiesko-żółta, co oczywiście nawiązuje do ukraińskiej flagi.

Scorpions zmienił słowa "Wind of Change", by wesprzeć Ukraińców [WIDEO]

Podczas koncertu Scorpions w Las Vegas zespół postanowił zaprezentować nową wersję swojego legendarnego utworu. "Wind of Change" opowiada o upadku Związku Radzieckiego i końcu zimnej wojny. W XXI wieku piosenka zmieniła swoje znaczenie - wokalista Klaus Meine zaśpiewał ze sceny:

Wsłuchaj się w moje serce, ono mówi Ukraina i czeka, by zmienił się wiatr.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, gitarzysta grupy ma teraz gitarę w barwach ukraińskiej flagi. Zobaczcie występ grupy Scorpions:

Scorpions obecnie promuje swój najnowszy album "Rock Believer". Na płycie znajdziemy 16 nowych utworów, z których każdy jest krótką opowieścią, minimalistycznym wierszem w prozie charakterystycznego dla Scorpions brzmienia. Krążek ukazał się 25 lutego 2022.

Wielu artystów stara się wesprzeć Ukrainkę. W tym celu zespół Queen udostępnił zapis swojego koncertu z Charkowa i ruszył ze zbiórką pieniędzy. Natomiast Wacław "Vogg" Kiełtyka z Decapitated wozi potrzebne leki do naszych wschodnich sąsiadów.