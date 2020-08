Seksowna Ukrainka zaśpiewała cover "I Was Made For Lovin' You" grupy Kiss [WIDEO]

25 sierpnia 1949 roku w Izraelu urodził się Gene Simmons. Jeden z najbardziej charyzmatycznych basistów obchodzi dzisiaj 71. urodziny i z tej okazji przedstawiamy Wam cover Kiss, który na pewno doceniłby sam muzyk.

Seksowny cover "I Was Made For Lovin' You" Kiss w wykonaniu ukraińskiego zespołu [WIDEO]

Zespół Sershen & Zarítskaya podzielił się swoją "babską" wersją przeboju Kiss "I Was Made For Lovin' You", do którego powstał specjalny teledysk. Kawałek oryginalnie ukazał się na płycie "Dynasty" z 1979 roku. Posłuchajcie, jak ukraińscy muzycy zinterpretowali ten klasyk rocka.

Grupa KISS miała wystąpić 15 lipca 2020 roku w gliwickiej Arenie. Ze względu na pandemię koronawirusa, koncert został przełożony. Wydarzenie przeniesiono do Atlas Areny w Łodzi. KISS zagra koncert 12 czerwca 2021 roku.

