Wokalista System of a Down napisał krótki wpis na swoich social mediach opisując, jak się czuje. Przyznał, że warto było się zaszczepić.

Kilka dni temu Serj Tankian poinformował, że ma koronawirusa i z tego powodu System of a Down jest zmuszony przełożyć koncerty w Los Angeles na luty 2022. Wokalista zespołu był zaskoczony, że złapał koronawirusa, chociaż się zaszczepił i bardzo na siebie uważał. Teraz zdradził, w jakim jest stanie i wyznał fanom, że decyzja o szczepieniu była bardzo słuszna.

Serj Tankian ma koronawirusa: "Jestem szczęśliwy, że się zaszczepiłem"

Wokalista SOAD wrzucił na swoje social media zdjęcie halloweenowych dekoracji pisząc, że z powodu koronawirusa musiał przełożyć przyjęcie urodzinowe syna i koncerty. Jest bardzo wdzięczny za wsparcie i opisał swój stan:

Mam się dobrze i liczę na to, że wkrótce ustąpią wszystkie objawy. Sądzę, że szczepienie pomogło zminimalizować moje objawy i cierpienie. W naszym społeczeństwie wiele osób ma opory przed szczepieniem. Rozumiem to i nie zamierzam zajmować stanowiska w tej sprawie. Każda sytuacja medyczna wymaga odpowiedniego przeanalizowani płci, wieku, historii medycznej i chorób pacjenta. Nie inaczej powinno być w kwestii szczepionek, a ich skutki uboczne powinny być brane pod uwagę. Przemysł medyczny nie może podchodzić do wszystkich tak samo. To nieodpowiedzialne. Mimo to, jestem szczęśliwy, że wraz z rodzicami jesteśmy szczepieni. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie.

Przeczytajcie cały wpis Serja Tankiana:

Miejmy nadzieję, że wokalista SOAD szybko wróci do zdrowia i zespół pojawi się na scenie. Tym bardziej, że podczas jednego z ostatnich koncertów zespół zagrał pierwszy raz na żywo nowe piosenki - "Protect The Land" oraz "Genocidal Humanoidz". Czy to zapowiedź nowej płyty? Oby!