System of a Down przeniósł koncerty na przyszły rok z powodu wykrycia koronawirusa u Serja Tankiana.

Niestety System of a Down jest zmuszony przenieść swoje koncerty z powodu koronawirusa u wokalisty. Serj Tankian poinformował swoich fanów o chorobie i wyznał, że jest niezwykle zawiedziony, że nie będzie mógł pojawić się na scenie 23 i 24 października w Los Angeles.

Serj Tankian ma koronawirusa. W jakim stanie jest wokalista System of a Down?

Koncerty w Los Angeles zostały przeniesione na luty 2022. We wpisie Serja Tankiana w social mediach możemy przeczytać:

Po 3 świetnych koncertach, wróciłem do Los Angeles z symptomami grypy. Jestem w szoku, że to Covid, bo nie dość, że jestem zaszczepiony, to też bardzo ostrożny. Jest mi bardzo przykro, że znowu koncerty zostaną przełożone, szczególnie przykro mi wobec osób, które musiały tutaj przyjechać.

System of a Down w oświadczeniu również przeprosił fanów za odwołanie na ostatnią chwilę trasy. Jednak zdrowie zespołu, załogi i fanów jest dla kapeli najważniejsze. Nie zdradzono, w jakim jest stanie Serj Tankian, ale miejmy nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia.

Podczas jednego z ostatnich koncertów System of a Down zagrał pierwszy raz na żywo nowe piosenki - "Protect The Land" oraz "Genocidal Humanoidz", które są odpowiedzią na wojnę między Armenią a Azerbejdżanem. Czy to zapowiedź nowej płyty? Na razie tego nie wiadomo.