Serj Tankian na płycie polsko-brazylijskiego zespołu. Muzyk zaśpiewał w dwóch antywojennych utworach

Serj Tankian z System of a Down pojawił się na płycie grupy BITT. To polsko-brazylijski skład, który stara się szerzyć antywojenne treści.

BITT to hip-hopowa grupa, która powstała w 2013 roku w Kurdybie. Założył ją Wiktor Smutek, Elton Ribeiro i Carlos Luiz. Polsko-brazylijski projekt tworzą muzycy, którzy jednocześnie są performerami i walczą o zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków wojen.

Muzycy wydali do tej pory dwa albumy - "Soundtrack" oraz "The Best Of". Na ostatnim z nich pojawił się wyjątkowy gość, wokalista System of a Down.

Serj Tankian wystąpił na płycie polsko-brazylijskiego zespołu BITT

Zespół BITT i Serja Tankiana połączyło wspólne spojrzenie na konflikty zbrojne. System of a Down swoje ostatnie muzyczne i społeczne działania wykorzystuje do zwrócenia uwagi świata na wojnę i sytuację ludności w Republice Górskiego Karbachu. Do akcji postanowiła włączyć się także grupa BITT.

Muzycy nagrali wspólnie dwa protest songi. W obu utworach przy akompaniamencie brazylijskich instrumentów usłyszymy wokalistę SOAD, Serja Tankiana.

Pierwszą z nich jest kompozycja "System of This World". Jak oświadczają członkowie BITT:

Utwór zwraca uwagę na zjawisko wojny, które jest wciąż obecne we współczesnym świecie. Chcemy w ten sposób wesprzeć w walce o wolność i prawa człowieka artystów z SOAD i ludność Górskiego Karabachu.

Piosenkę utrzymaną w mocno rockowej stylistyce znajdziecie poniżej:

Oglądaj

Drugi kawałek to "Favelas", który z kolei zwraca uwagę na problem przemocy, biedy i wykluczenia społecznego w różnych częściach świata, w tym w brazylijskich dzielnicach biedy. W nim również słyszymy wokal Serja, jednak w nieco spokojniejszej, akustycznej aranżacji.