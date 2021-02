Serj Tankian opublikował nowy utwór. "Elasticity” zapowiada nową epkę wokalisty [WIDEO]

Wokalista System of a Down, Serj Tankian opublikował premierowy utwór z nadchodzącej epki. Mini album artysty ukaże się w marcu tego roku.

Serj Tankian, frontman System of a Down przygotował niespodziankę dla fanów. Muzyk już 19 marca wyda mini album ze swoimi solowymi utworami. Na krążku "Elastucity" znajdzie się pięć nowych kompozycji.

Serj Tankian z utworem "Elasticity” zapowiada epkę

Wydawnictwo Serja ukaże się cztery miesiące po wydaniu "Protect the Land" oraz "Genocidal Humanoidz", czyli pierwszych numerów SOAD od 15 lat. Wydawać by się mogło, że to pandemia zapewniła muzykowi czas na tworzenie nowej muzyki, jednak w rozmowie z "Rolling Stone" wyznał, że kompozycje na jego nową epkę powstały wiele lat temu.

Są to naprawdę ciekawe i piękne utwory. Są zarówno ciężkie jak w Systemie, ale znajdziesz tu też ballady z fortepianem i aranżacjami smyczkowymi. To bardzo zróżnicowany materiał jak na zaledwie pięć kawałków.

W sieci pojawił się już oficjalny teledysk do tytułowego utworu z płyty w stylu retro. Odpowiada za niego reżyser Vlad Kaptur i możecie zobaczyć go poniżej:

Serj Tankian "Elasticity". Tracklista: