Serj Tankian z SOAD i Tom Morello z RATM wykonali wspólnie postpunkowy klasyk

Muzycy System of a Down i Rage Against The Machine połączyli siły i nagrali wspólnie cover postpunkowców z Gang of Four. Posłuchaj efektu ich współpracy.

1 stycznia 2020 roku zmarł Andy Gill, brytyjski muzyk i producent. Był również gitarzystą w grupie Gang of Four założonej w 1976 roku. Pomagał przy tworzeniu albumów kultowych zespołów takich jak Red Hot Chili Peppers, Killing Joke czy The Jesus Lizard.

Serj Tankian i Tom Morello nagrali cover Gang of Four

W związku z rocznicą śmierci artysty zostanie wydany specjalny dwupłytowy album z coverami jego kompozycji. W inicjatywę włączył się między innymi frontman System of a Down - Serj Tankian oraz Tom Morello z Rage Against The Machine.

Muzycy połączyli siły i wykonali wspólnie cover Gang Of Four - "Natural's Not in It". Utwór pochodzi z debiutanckiego albumu grupy "Entertainment!" wydanego w 1979 roku.

Tom Morello cytowany przez SPIN, opowiedział o wpływie Gilla na jego twórczość.

Andy Gill był jednym z nielicznych artystów w historii, którzy zmienili sposób grania na gitarach. Gang of Four był prowokujący i całkowicie przełomowy z niepokojącą i wysublimowaną grą Andy'ego na pierwszym planie. Jego gra miała na mnie ogromny wpływ.

Serj Tankian dodał: