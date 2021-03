Czy wiesz, że... Shakira jest fanką Metalliki. Wokalistka maluje paznokcie do akompaniamentu metalu

Gwiazdy pop często mają bardzo mało wspólnego ze światem rocka i metalu. Okazuje się jednak, że można wykonywać jeden rodzaj muzyki, a słuchać zupełnie czegoś innego. Metallica ma fanów na całym świecie i nie są to tylko thrashmetalowcy, którzy od rana do wieczora chodzą w koszulce z logo zespołu, glanach i jeansowych kamizelkach. Jedną z fanek zespołu jest chociażby Shakira, która z metalowym światem ma bardzo mało wspólnego.

Shakira jest fanką Metalliki. Wokalistka maluje paznokcie do akompaniamentu metalu

Skąd wiadomo, że Shakira słucha Metalliki? Wokalistka wrzuciła zdjęcie na Twittera pisząc, że we wtorki słucha Metalliki i maluje paznokcie. Niezły podkład muzyczny do zabiegów kosmetycznych... Co więcej, piosenkarka ma na sobie koszulkę z logo Metalliki:

Kolejnym potwierdzeniem, że Shakira naprawdę jest fanką Metalliki, to jej nagranie coveru "Nothing Else Matters":

Dobrze wiedzieć, że popowe gwiazdy lubią posłuchać mocniejszych brzmień i wrzucając nagrania rockowych twórców czy pozując w metalowych koszulkach promują takie kapele. Może któryś z fanów piosenkarki zwróci uwagę na Metallikę i odkryje coś nowego dla siebie.