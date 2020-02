Sharon Osbourne komentuje stan zdrowia Ozzy'ego. Kiedy muzyk wróci na scenę?

Pod koniec stycznia 2020 Ozzy Osbourne opowiedział o swojej chorobie - niestety muzyk cierpi na Parkinsona. Ostatnie lata były dosyć ciężkie dla wokalisty i Ozzy ponownie poinformował swoich fanów o odwołaniu trasy "No More Tours 2". Okazuje się, że artysta musi skupić się teraz na leczeniu i woli od razu przesunąć całe tournée, zamiast na ostatnią chwilę odwoływać pojedyncze koncerty. O stanie zdrowia muzyka wypowiedziała się jego żona, Sharon Osbourne, która wyznała, że leczenie okazało się być dłuższe, niż początkowo zakładali.

Żona muzyka pojawiła się w telewizyjnym show "The Talk", w którym zdradziła szczegóły podjęcia decyzji o rezygnacji z trasy koncertowej:

"

Rozmawialiśmy z lekarzem, którego Ozzy odwiedzi w Szwajcarii. Zerknął na jego trasę i powiedział: "Wiesz, że będziesz musiał trochę tutaj zostać?", na co odparliśmy: "Tak, 2 tygodnie będą ok". Lekarz odpowiedział: "Nie, leczenie może zająć 8 tygodniu". Dlatego odwołaliśmy trasę. Leczenie musi trochę potrwać, nie będzie tak, że wejdzie do szpitala i od razu z niego wyjdzie. Dlatego też musimy trochę na to poświęcić czasu. "