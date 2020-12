Sharon Osbourne z koronawirusem. Żona Ozzy'ego trafiła do szpitala przez COVID-19

10 grudnia 2020 roku minął dokładnie rok od zdiagnozowania pierwszego pacjenta z koronawirusem. Pacjent zero pojawił się w Wuhan, jednak po niecałych 3 miesiącach pandemia dotarła do każdego zakątka świata. COVID-19 nie omija świata muzyki, filmu ani celebrytów. Przez koronawirusa trzeba było odwołać wszystkie międzynarodowe trasy koncertowe, przełożyć premiery wielkich produkcji czy wstrzymać prace na planach filmowych.

W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat szczepionek, które mają nas ochronić przed koronawirusem. Staną się one dostępne dla większej liczby osób w 2021 roku, co napawa optymizmem. Póki co jednak ludzie na całym świecie nadal chorują, a statystyki rosną.

Sharon Osbourne z koronawirusem

Do osób, które zaraziły się koronawirusem dołączyła Sharon Osbourne. Żona i menadżerka jednego z najpopularniejszych muzyków rockowych na świecie po diagnozie trafiła do szpitala.

Sharone podzieliła się informacją o swoim stanie zdrowia za pośrednictwem social mediów. Opublikowała wpis, w którym poinformowała, że powoli wraca do siebie.

Żona Osbourne'a podkreśliła, że Ozzy otrzymał wynik negatywny testu i jest zdrowy. Kobieta wyszła ze szpitala, jednak nie dołączyła do męża, aby nie narażać go na niebezpieczeństwo.

Chciałam podzielić się z Wami wieścią, że uzyskałam pozytywny wynik testu na COVID-19. Po krótkiej wizycie w szpitalu wracam do zdrowia w miejscu, które jest oddalone od Ozzy'ego. On otrzymał wynik negatywny.

Sharon przekazała również, że program "The Talk", który współprowadzi od 2010 roku, póki co nie jest nagrywany. Zaplanowana przerwa trwa, a Osbourne prosi fanów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzy dużo zdrowia.

Wnuczka Ozzy'ego z koronawirusem

To nie pierwsza osoba w rodzinie Osbourne'ów, która zachorowała na COVID-19. Pod koniec września 2020 roku Sharon przebywała już na domowej kwarantannie. W programie "The Talk" żona Ozzy'ego poinformowała, że jej 2,5-letnia wnuczka Minnie zaraziła się koronawirusem, dlatego musi na siebie szczególnie uważać.