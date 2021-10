Basista szybko wrócił do The Cure i co się dokładnie wydarzyło, tego nikt nie wie.

W połowie sierpnia 2021 pojawiły się wieści o odejściu Simona Gallupa z The Cure. Informację podał sam basista na swoim Facebooku. Jeden z fanów zapytał, czy rozstanie odbyło się w dobrej atmosferze, na co basista napisał, że "jest ok, po prostu mam dość". Okazuje się jednak, że rozłąka nie trwała zbyt długo i Simon Gallup wrócił do The Cure.

Simon Gallup wrócił do The Cure po krótkiej przerwie. Co się wydarzyło?

Dwa miesiące po informacji o rozstaniu z The Cure okazuje się, że basista dalej należy do zespołu. Co ciekawe, nie opublikowano w tej sprawie oficjalnego oświadczenia. Informacja pojawiła się na fanpage'u grupy Alice Blue Grown, w której udziela się muzyk. Jeden z fanów zapytał Gallupa, czy nadal należy do The Cure, na co basista krótko odpowiedział tylko "Tak".

Co się dokładnie wydarzyło, dlaczego najpierw Gallup ogłosił hucznie odejście, a potem jakby całkiem przypadkowo poinformował, że wrócił do The Cure? Nad tym zastanawia się pewnie niejeden fan zespołu, ale na pewno też wielbiciele kapeli są zadowoleni z takich wieści.

Przypomnijmy, że Simon Gallup dołączył do The Cure w 1979 roku, tuż po ukazaniu się debiutu "Three Imaginary Boys", gdzie na basie zagrał Michael Dempsey. Simona Gallupa możemy usłyszeć chociażby na trylogii obejmującej krążki "Seventeen Seconds" i "Faith" i "Pornography". W 1982 roku został wyrzucony z zespołu po kłótni ze Smithem, ale 3 lata potem wrócił do The Cure.