Skawiński, Cugowski, Badach w nowej wersji hitu Budki Suflera w rocznicę śmierci Romualda Lipki [WIDEO]

"Razem Robimy Dobro" to akcja gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artyści w ramach projektu nagrywają wspólnie utowry, a dochód z ich sprzedaży przeznaczają na wyposażenie oddziałów rehabilitacyjnych Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą".

Pomysłodawcy inicjatywy zaprezentowali właśnie drugą odsłonę akcji. Muzycy nagrali całkiem nową wersję utworu "Czas ołowiu" Budki Suflera. Wybór nie był przypadkowy, odświeżony hit skomponowany przez Romualda Lipkę trafił do sieci tuż przed rocznicą śmierci artysty, która przypada na 6 lutego.

Tym razem w akcję zaangażowali się muzycy tacy jak Kuba Badach, Grzegorz Skawiński z Kombii, Mateusz Ziółko, Natalia Zastępa, Katarzyna Wilk, Marek Kaliszuk, KasjaN Cieśla czy syn Krzysztofa Cugowskiego - Wojtek Cugowski. Do utworu powstał także klip, za który odpowiada Marcin Rybicki.

Autorem tekstu utworu jest Marek Dutkiewicz, który zaktualizował słowa piosenki. Jak deklarują artyści:

Marek Dutkiewicz przyjął zaproszenie do współpracy i zaktualizował tekst tak, by stał się on hołdem dla tych Artystów polskiej sceny, po których pozostała niewypowiedziana pustka. W nowej aranżacji piosenka nabiera jednak nowego znaczenia – niesie też pozytywne, pełne nadziei przesłanie – pamiętamy o Was, jesteśmy Wam wdzięczni, dzięki Wam jesteśmy. Dziękujemy!