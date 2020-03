Skiba skrytykował zachowanie artystów w dobie koronawirusa: "Jęczą jak stare baby"

Skutki epidemii koronawirusa odczuwają nie tylko osoby zakażone. Niemal każda gałąź gospodarki została nadszarpnięta przez obowiązkową kwarantannę i środki ostrożności podjęte przez władze w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby. W kiepskiej sytuacji jest branża rozrywkowa. Na całym świecie zamykają się teatry, kina, puby czy kluby muzyczne, a artyści i organizatorzy eventów liczą straty.

Środowisko artystyczne radzi sobie jak może. Muzycy organizują koncerty online oraz namawiają do kupna ich merchu drogą internetową. Maciej Mińczykowski z Left Hand Sounds w swoim tekście "Metal w czasach zarazy" podkreślił, że dla undergroundowych zespołów i agencji wsparcie w postaci kupowania gadżetów, czy wstrzymywania się ze zwrotem biletów na przełożone wydarzenia jest w obecnej sytuacji kluczowe. Słowa jednak nie mają negatywnego wydźwięku oraz nie wyczuwa się w nich narzekania, a bardziej chęć wyjaśnienia, w jaki sposób fani mogą pomóc w aktualnej sytuacji swoim ulubieńcom.

Inna narracja pochodzi od gwiazd znacznie większego formatu, co zauważył jeden z popularnych polskich artystów. Jak czytamy na profilu Krzysztofa Skiby z Big Cyca:

"

Minęły zaledwie cztery dni kwarantanny, a już polskie GWIAZDY cierpią i skarżą się, że nie będą miały za co płacić rachunków. Gdyby to byli jeszcze jacyś młodzi wykonawcy na dorobku, debiutanci, artyści niszowi. Nie! Do chóru narzekających zapisali się wykonawcy, którzy za jeden koncert biorą po 60 tys. zł i więcej. Kobieta z dyskontu pracuje na takie honorarium przez rok albo i dłużej. Co robiliście przez całe życie? Czemu nie odłożyliście pieniędzy jak wszystkie kurki z monetą były odkręcone? Po cholerę kupowaliście drogie auta i braliście kredyty jak idioci? Wiewiórka jest mądrzejsza od was, bo wie, że trzeba sobie schować orzeszka na zimę. "