Skunk Anansie pokazał klip nagrany na Pol'and'Rock Festival. Posłuchaj "This Means War"

Jedną z gwiazd Pol’and’Rock Festival 2019 było świętujące 25-lecie istnienia Skunk Anansie. Niecały rok po tym wydarzeniu, w sieci pojawił się teledysk grupy do utworu "This Means War", który zarejestrowany został właśnie podczas koncertu kapeli w Kostrzynie nad Odrą.

Występ Skunk Anansie pod Dużą Scenę Pol’and’Rock Festival przyciągnął prawdziwe tłumy. Koncert świętującej 25. rocznicę istnienia grupy, zorganizowany na 25. edycję festiwalu, a dodatkowo w dniu urodzin wokalistki, Skin, to moment, który nie tylko fani angielskiej grupy zapamiętają na długo.

Przypomnijmy sobie koncert Skunk Anansie na Pol'and'Rock Festival:

Skin w wywiadzie dla "Metro Times" wyznała:

To był największy występ w naszej karierze i wyszło tak, że wypadł w moje urodziny. To dziwne uczucie, gdy setki tysięcy ludzi śpiewa ci sto lat. Gdy zorientowałam się co się dzieje, to był moment WOW. "