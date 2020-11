Skwer w Białymstoku otrzymał imię gwiazdy polskiego bluesa. "Czekamy jeszcze na mural"

Ryszard "Skiba" Skibiński, lider zespołu Kasa Chorych został patronem skweru w centrum Białegostoku. 19 listopada odbyło się oficjalne odsłonięcie tablicy przy kinie Forum.

Białystok: Powstał skwer im. Ryszarda "Skiby” Skibińskiego

Ryszard Skibiński zmarł 4 czerwca 1983 roku w Białymstoku. Słynął z gry na harmonijce ustnej, a w 1975 roku założył w mieście zespół Kasa Chorych. Występował także z Johnem Mayallem, Dżemem czy Janem Skrzekiem. To jemu Rysiek Riedel poświęcił hit "Skazany na bluesa", który napisał po jego śmierci. Muzyk przez lata mieszkał w Białymstoku i to właśnie tutaj się rozwijał i tworzył. W 1978 roku zainicjował jeden z najstarszych festiwali bluesowych w Polsce - Jesień z Bluesem, który zadebiutował w mieście i odbywa się w nim do dziś.

Skwer im. Ryszarda "Skiby" Skibińskiego w Białymstoku

Chociaż Skibiński nie urodził się w Białymstoku, jego muzyczna działalność jest ściśle związana z miastem. Muzyk został upamiętniony pierwszą tabliczką w Alei Bluesa, którą otwarto w Białymstoku w 2008 roku. Tym razem jego imieniem nazwano skwer.

Od 19 listopada 2020 roku skwer znajdujący się przed budynkiem kina Forum przy ulicy Legionowej nosi imię Ryszarda "Skiby" Skibińskiego. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta Białystok, w uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyła siostra artysty Danuta Skibińska-Ochocka, a także Michał Kielak, jeden z członków Kasy Chorych. Na miejscu pojawił się także pomysłodawca inicjatywy - radny Marek Tyszkiewicz.

Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski podczas podniosłej chwili skierował do obecnych takie słowa:

Pomimo tego, że Ryszard Skibiński nie urodził się w Białymstoku, właściwie całe swoje muzyczne życie spędził w naszym mieście i to miasto rozsławiał w całym kraju. Wiele osób pamięta, że był taki czas, kiedy słowo Białystok kojarzyło się natychmiast ze „Skibą” i Kasą Chorych.

Mieszkańcy najwyraźniej są zadowoleni z inicjatywy. Skwer spotkał się z ciepłym przyjęciem przez komentujących wydarzenie. Jedna z mieszkanek Białegostoku zamieściła nawet komentarz, w którym stwierdziła, że mieszkańcy czekają również na mural upamiętniający muzyka.