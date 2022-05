Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators niedawno zakończył swoją ogólnokrajową wyprzedaną trasę "The River Is Rising" po USA, która promowała nowy album zespołu, "4". Teraz grupa opublikowała oficjalny teledysk do swojego kolejnego singla, "April Fool", który został nagrany na żywo podczas wiosennej trasy koncertowej.

Slash i Myles Kennedy pokazali koncertowy klip do "April Fool" i zapowiedzieli nowe wydawnictwo [WIDEO]

Po dekadzie i czterech albumach w karierze, "4" to pierwszy nowy krążek Slasha z Mylesem Kennedy’m i Konspiratorami od 4 lat. Muzycy podjęli współpracę z producentem Dave'm Cobb'em (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Rival Sons), co zaowocowało najmocniejszą jak dotąd płytą zespołu. Nagrania odbyły się w RCA Studio A w Nashville, Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale – co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej grupy.

Zespół właśnie podzielił się klipem do "April Fool", o którym tak wypowiedział się Slash:

Mam wiele taśm, na których nagrywamy "April Fool" na próbach dźwięku, nie wiedząc, gdzie to pójdzie i chociaż zajęło mi to trochę czasu, to finalnie numer ma fajny riff. Piosenka tak naprawdę wyklarowała się jako całość, kiedy weszliśmy do studia i jest to jeden z tych utworów, na które zdecydowanie wpływ miał Dave Cobb. W demo brakowało kluczowych elementów, jeśli chodzi o aranżację, a on po prostu powiedział: ‘Łączymy to tutaj. . .’ Pomyślałem: ‘Tak, to dobry pomysł!’ [śmiech] Czasami po prostu potrzebujesz drugiej osoby, której możesz muzycznie zaufać. A jeśli ktoś ma dobry pomysł, warto go po prostu wypróbować.

Zobaczcie, jak Slash razem z Mylesem Kennedym oraz The Conspirators wykonuje "April Fool" na żywo na koncertach:

Oglądaj

Co więcej, Slash z okazji Record Store Day wyda także "Live At Studios 60" - pierwszy podwójny LP live – na którym zespół wykonuje cała płytę "4" oraz 4 inne kompozycje - "You’re A Lie", "World On Fire", "Anastasia" i "Driving Rain". Wydawnictwo to ukaże się 18 czerwca 2022.

Ekskluzywne podwójne LP SMKC "Live At Studios 60" zostało nagrane na żywo w Los Angeles w Studios 60 i dostępne będzie w limitowanym nakładzie 2250 egzemplarzy. Płyta daje fanom na całym świecie możliwość doświadczenia elektryzującego show SMKC na żywo.