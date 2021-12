Slash i Myles Kennedy udostępnili nowy singiel. Jak brzmi "Fill My World"?

Formacja Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators wyda swój nowy album zatytułowany "4" już 11 lutego 2022 roku. Zanim jednak krążek trafi na sklepowe półki, otrzymamy kilka utworów zapowiadających to wydawnictwo. Na pierwszy singiel wybrano "The River Is Rising". W końcu poznaliśmy kolejny kawałek - jak brzmi "Fill My World" od Slasha i jego kolegów?

Slash razem z zespołem przemierzył cały kraj aż do Nashville, gdzie nagrał nowy album w RCA Studio A z producentem Dave'm Cobbem, który współpracował m.in. z Chrisem Stapletonem, Johnem Prinem czy Jasonem Isbellem. Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale – co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej kapeli.

Posłuchajcie, co z tego wyszło - Slash i Myles Kennedy podzielili się utworem "Fill My World":

Najnowszy album będzie dostępny w wersji Deluxe Vinyl Box Set oraz Deluxe CD Box Set. Materiał Slasha ukaże się również na kasecie magnetofonowej oraz winylu i CD. Ruszyła już przedsprzedaż, szczegóły znajdziecie na stronie slashonline.com.