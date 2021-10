Formacja Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators zapowiedzieli nowy album oraz podzielili się singlem zapowiadającym to wydawnictwo. "4", bo tak będzie nosić tytuł płyta, to piąty solowy album Slasha i czwarty nagrany z jego zespołem. Jak brzmi najnowszy kawałek od formacji?

Slash i Myles Kennedy wracają z singlem "The River Is Rising". Wiemy, kiedy pojawi się nowa płyta [WIDEO]

Utworem otwierającym album i jednocześnie singlem jest "The River Is Rising'', do którego powstał teledysk nakręcony w centrum Los Angeles przez reżysera Gibson TV Todda Harapiaka. Slash tak opisuje powstawanie utworu:

Na płycie są dwie lub trzy piosenki, które zostały napisane podczas pandemii; wszystko inne zostało napisane wcześniej. "The River is Rising" była jedną z ostatnich piosenek, które napisałem przed rozpoczęciem pre-produkcji, a ponieważ była tak świeża i miała w sobie pewien groove i energię, była pierwszym utworem, który wzięliśmy na warsztat. To najnowszy utwór na płycie, a jeśli chodzi o część z podwójnym czasem, to było to coś, co wymyśliłem i dodałem na końcu aranżacji. Potem, kiedy byliśmy już w RCA, Dave Cobb zasugerował, żebyśmy zrobili to zaraz po przerwie. Więc od razu przeszliśmy do szybkiej części, a ja po prostu zacząłem grać solo na gitarze. To była jedna z tych sytuacji, kiedy jammowaliśmy, próbując wyłowić aranżację, i to się po prostu stało.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel od Slasha, Mylesa Kennedy'ego i The Conspirators:

Slash wraz z zespołem przemierzył cały kraj aż do Nashville, gdzie nagrał nowy album w historycznym RCA Studio A z producentem Dave'm Cobbem (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile), odkrywając nowe, brzmienie i styl, a wszystko to uchwycone zostało na żywo w studio. Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale – co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej grupy.

Tak prezentuje się okładka nadchodzącej płyty Slasha:

Fot. materiały prasowe

Nowy album ukaże się 11 lutego 2022. Ruszył już preorder płyty, wydawnictwo dostępne będzie w następujących formatach: Deluxe Vinyl Box Set, który zawiera winylową, rozkładaną kopertę w czterech kolorach (czarnym, czerwonym, niebieskim i fioletowym), losowo rozmieszczoną w lustrzanej karcie O-card. Każdy winyl to 140g czarny winyl, do którego dołączona jest kostka, a także Mini-Gitara Axe Heaven Custom Limited Edition "4" Slash Les Paul, CD softpack w jednym z czterech powyższych kolorów (również losowo) z O-card i kostką, kaseta zawierająca ekskluzywną 4-utworową próbę zarejestrowną na żywo, zatytułowaną "Live Rehearsal Tape 5/28/21", 36-stronicowy photobook z wywiadem z SMKC i odręcznie napisanymi tekstami, haftowana naszywka, podpisana litografia i puszka z „4” kostkami gitarowymi Slasha.

Dostępny jest również Deluxe CD Box Set, pełny album na kasecie magnetofonowej oraz standardowe pakiety winylowe i CD. Szczegóły znajdziecie na stronie slashonline.com.