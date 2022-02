11 lutego ukazał się najnowszy album Slasha i Mylesa Kennedy'ego & The Conspirators zatytułowany “4”. Płyta ukazuje się nakładem Gibson Records we współpracy z BMG. Również w dniu dzisiejszym będzie można na żywo zobaczyć stream darmowego koncertu zespołu "Live at Studios 60", podczas którego Slash i kapela wykonają w całości nowy album “4” na żywo, koncert dostępny będzie na YouTube i Facebooku Slasha, a rozpocznie się o godz. 20:00. Po występie SMKC "Live at Studios 60", na YouTube Premium będzie można obejrzeć na żywo Q&A ze Slashem oraz odbędzie się afterparty.

Slash i Myles Kennedy wydali nowy album "4" i zapowiedzieli darmowy koncert online

Po dekadzie i czterech albumach w karierze, “4” to pierwszy nowy krążek Slasha z Mylesem Kennedy’m i Konspiratorami od 4 lat. Gitarzysta Guns N' Roses i jego koledzy z zespołu podjęli współpracę z producentem Dave'm Cobb'em (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Rival Sons), co zaowocowało najmocniejszą jak dotąd płytą zespołu. Nagrania odbyły się w RCA Studio A w Nashville, Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale – co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej grupy.

Pierwszy singiel SMKC, "The River Is Rising" jest już ósmym z rzędu singlem zespołu na radiowym Top 10 i w tym tygodniu wspiął się na miejsce 8. W zeszłym tygodniu Slash z ekipą wykonał utwór "The River Is Rising" w programie Jimmy Kimmel Live! i dołączył do prowadzącego Jimmy'ego Kimmela, aby udzielić zabawnego wywiadu w programie.W tym tygodniu, zespół pojawił się też w The Howard Stern Show i zaprezentował poruszającą wersję klasycznej piosenki Eltona Johna "Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)", którą SMKC pierwotnie nagrało do filmu dokumentalnego “Stuntman”.

W świetle 30-letniego partnerstwa pomiędzy Gibsonem a zdobywcą nagrody Grammy i nominowanym do Rock and Roll Hall of Fame Slashem, nowy album “4” ma jeszcze jedno dodatkowe wyróżnienie - to pierwsza w historii płyta wydana przez nową wytwórnię Gibson Records, która ma siedzibę w rodzinnym mieście Gibsona - Music City, Nashville, TN.