Slash i Myles Kennedy z nowym singlem ''Call Off The Dogs''. To kolejna zapowiedź płyty ''4''

Slash i Myles Kennedy & The Conspirators podzielili się kolejnym singlem ''Call Off The Dogs'', który zapowiada najnowszy studyjny krążek Slasha “4”. Płyta ukaże się 11 lutego 2022 roku. Po dekadzie i czterech albumach w karierze, “4” to pierwszy nowy krążek Slasha od 4 lat. Jak brzmi najnowszy singiel zapowiadający to wydawnictwo?

Slash i Myles Kennedy z nowym singlem ''Call Off The Dogs''. To zapowiedź płyty ''4''

Gitarzysta Guns N' Roses tak opisuje nowy singiel "Call Off The Dogs":

Utwór ten został napisany bardzo szybko i w energetycznym duchu całego albumu ‘4’. Nie można za dużo rozmyślać o danej piosence, bo to zabija jej ducha. Kiedy weszliśmy w etap pre-produkcji, ''Call Off The Dogs'' powstało dość szybko - po prostu jammowaliśmy i tak to się właśnie odbyło. I to była prawdopodobnie ostatnia rzecz, jaką nagraliśmy w studiu.

Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się najnowszy singiel Slasha i Mylesa Kennedy'ego:

Myles Kennedy tak wypowiedział się na temat nowej piosenki:

''Call Off The Dogs'' ma ten klimat, który pomaga podnieść poziom płyty na wiele sposobów, szczególnie dla fanów rocka. Oni chcą tych piosenek. Potrzebowaliśmy sekcji chóralnej, więc trochę z nią pokombinowałem i wysłałem do Slasha, a on przeniósł to na wyższy poziom i zrobił z tego swój własny utwór. W warstwie tekstowej natomiast piosenka opowiada o tym momencie, w którym machasz białą flagą i poddajesz się komuś po tym, jak ten ktoś cię nieustannie ściga.

Sprawdźcie, jakie utwory znajdą się na nadchodzącym wydawnictwie.

Slash i Myles Kennedy & The Conspirators ''4'': Tracklista

The River is Rising Whatever Gets You By C’est La Vie The Path Less Followed Actions Speak Louder Than Words Spirit Love Fill My World April Fool Call Off the Dogs Fall Back to Earth

Slash wraz z zespołem przemierzył cały kraj aż do Nashville, gdzie nagrał nowy album w RCA Studio A z producentem Dave'm Cobbem (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile), odkrywając nowe brzmienie i styl, a wszystko to uchwycone zostało na żywo w studio. Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale – co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej grupy.

Poprzednie albumy zespołu z ostatniej dekady, “Apocalyptic Love”, “World on Fire” i “Living The Dream”, kontynuowały zwyżkową trajektorię - wszystkie osiągnęły Top 5 na amerykańskim Billboardzie i dotarły na Top 10 na 12 głównych listach przebojów na całym świecie. Do tej pory trzy albumy SMKC zdobyły 10 kolejnych Top 5 singli radiowych, zapoczątkowały wyprzedane światowe trasy koncertowe i przyniosły Slashowi z zespołem największe uznanie krytyków w ich karierze.