Slash o nowej płycie Guns N' Roses: Nie wiemy, co w zasadzie z tym zrobić

Będzie nowa muzyka od Guns N' Roses, czy nie będzie? Fani już nie mogą się doczekać nowości od kapeli, ale jak na razie muzycy bardzo się ślimaczą. Pod koniec maja 2019 Slash wyznał, że prace nad krążkiem już się rozpoczęły. Czy w końcu doczekamy się nowych piosenek?

W najnowszym wywiadzie z guitar.com, Slash ponownie został zapytany o nagrywanie nowego albumu, ale wcale nie ma dobrych wieści dla fanów kapeli:

"

Nie mamy ostatecznej odpowiedzi w tej sprawie i na razie będę się tego trzymał. Coś się dzieje, ale nie mamy nic konkretnego. Głównym powodem takiej sytuacji jest dzisiejszy przemysł. Chodzi o to, co chcesz zrobić. Mamy nagrania, materiały i wiele dzieje się dookoła, ale nie jesteśmy pewni, co w zasadzie z tym chcemy zrobić. "