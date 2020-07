Slash wykorzystał kwarantannę, by pracować nad nowym materiałem Guns N’ Roses

Slash był niedawno gościem portalu Sweetwater, gdzie został zapytany, jak radził sobie w czasie kwarantanny, odcięty od możliwości koncertowania. Oczywiście padło pytanie o to czy ten przymusowy czas w domu sprawił, że udało mu się popracować nad nowym materiałem.

Slash o nowym materiale Guns N’Roses

" „Muszę przyznać, że przez większość czasu byłem domatorem. Jednak czasem odwiedziłem przydomowe studio nagraniowe i nagrałem kilka swoich własnych rzeczy. Jammowałem też z Duffem i Axlem, i w ten sposób udało nam się trochę wspólnie popracować". "

Muzyk dodał także w jaki sposób spędzał dni podczas kwarantanny.

" "Jednak nie robiłem wiele więcej. Nie zajmowałem się innymi projektami, czy współpracą z innymi artystami. W zasadzie to skupiałem się na pisaniu nowej muzyki i nagrywaniu wersji demo, czy nagrywaniu gitarowych riffów na nowy materiał Gunsów”. "

Nowy album Guns N’Roses będzie pierwszym krążkiem nagranym od czasu powrotu oryginalnego tria muzyków – Slasha, Rose’a i McKagana. Co więcej – miałaby być to pierwsza płyta pod banerem Guns N’Roses od wydawnictwa „Chinese Democracy” z 2008 roku. Chwilowo nie wiadomo, kiedy mielibyśmy usłyszeć nowy materiał, gdyż muzycy wolą nagrać go na wspólnej sesji nagraniowej, aniżeli za pomocą narzędzi internetowych, jak wynika z jednego z wcześniejszych wywiadów.

Slash o byciu „przymusowym domatorem”

Slash znany jest ze swojej szalonej osobowości scenicznej i bycia prawdziwym zwierzęciem estradowym. Nic dziwnego, że został więc zapytany o to, jak przymusowa kwarantanna i przedłużony pobyt w domu wpłynął na jego samopoczucie.

" To frustrujące, bo bylibyśmy teraz w trasie – zaczął muzyk, "

przypominając, że zespół musiał odwołać tegoroczoczną światową trasę koncertową z powodu pandemii koronawirusa.

" (…) Musieliśmy przesunąć całą trasę na przyszły rok. Najgorsze jest jednak o, że nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądać w przyszłym roku. Więc to było bardzo frustrujące” – dodał. "

Z drugiej strony mężczyzna odnalazł plusy dłuższego siedzenia w domu. Okazało się bowiem, że w ostatnich tygodniach jego kot bardzo mocno zachorował.

" "Było więc rodzajem błogosławieństwa, że mogłem być w domu przez cały okres, gdy chorował. Niestety kilka dni temu musiałem go uśpić. Jednak byłoby dużo naprawdę okropne, gdyby Meegan [Hodges, dziewczyna Slasha] musiał zająć się tą sprawą sama. Więc to był pewien rodzaj błogosławieństwa". "

Muzyk zwrócił uwagę także na to, że miał wreszcie czas, by bardziej pobyć ze swoimi dziećmi.

" „Staram się nie narzekać. Po prostu staram sobie jakoś radzić z tą sytuacją. Najbardziej frustrujący moment był, kiedy przez parę miesięcy nie robiłem nic poza pracami porządkowymi w domu”. "

