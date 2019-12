Slayer i Wham! razem w świątecznym hicie. Posłuchajcie mashupu "Last Christmas" i "Angel of Death"

"Last Christmas" to bezsprzeczny świąteczny hymn. Piosenka Wham! z 1984 powraca w każdą zimę, by towarzyszyć nam przy świątecznych zakupach, porządkach i jeździe autem. Utwór o złamanym sercu w Święta słychać z wszystkich głośników - nie sposób jest się od niej uwolnić.

Slayer śpiewa "Angel Of Death" do "Last Christmas". Posłuchajcie mashupu

Gdy tylko raz usłyszysz "Last Christmas" od razu zaczynasz nucić tę melodię i nie jesteś w stanie pozbyć się piosenki z głowy. Co zrobić, gdy bliższe sercu są Ci metalowe piosenki, a nie słodki George Michael? Dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po mashup "Last Christmas" z... "Angel Of Death" Slayera. Sprawdźcie, jak prezentuje się taka wybuchowa muzyczna mieszanka.

Mało Wam absurdalnych mashupów? Co powiecie na połączenie Marilyna Mansona i Mariah Carey? YouTuber z kanału Bill McClintock stworzył mashup łącząc "All I Want for Christmas is You" z "The Beautiful People". Ostatnio Manson wystąpił również z Cyndi Lauper i muzycy wspólnie zaśpiewali "The Beautiful People" oraz "Girls just want to have fun".

