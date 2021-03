Slipknot nagrywa w tajemnicy koncept album? Corey Taylor wygadał się w wywiadzie

Następca "We Are Not Your Kind" już w drodze? W jednym z ostatnich wywiadów Corey Taylor ujawnił kilka szczegółów procesu powstawania nowej płyty Slipknot.

Corey Taylor w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że wraz z zespołem Slipknot pracuje nad następcą płyty wydanej w 2019 roku. "We Are Not Your Kind" spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów formacji. Co tym razem szykują metalowcy?

Slipknot nagrywa koncept album? Corey Taylor wyjaśnia

Frontman zespołu obiecał, że ich nowa muzyka posiada wszystko, czego można oczekiwać po formacji. Wcześniej Taylor przebąkiwał, że Slipknot szykuje coś naprawdę "potężnego". Wygląda na to, że mogło chodzić mu o nowy album.

Jednak to nie koniec tajemnic, które wydały się podczas wywiadu. Taylor oznajmił w rozmowie:

Zebraliśmy bardzo dużo materiałów. Ja i Clown (Shawn Crahan) rozmawialiśmy o czymś naprawdę fajnym, co możemy zrobić. Jest szansa, że to będzie koncepcyjne - jeśli uznamy, że naprawdę możemy do dobrze zrealizować.

Jaka będzie muzyka na nowym albumie Slipknot?

Muzyka jest genialna. Rozszerza to, co zrobiliśmy na poprzedniej płycie - w pewnym sensie dzięki tamtemu krążkowi rozkwitła, ale wspaniałe jest też to, że stworzyliśmy nie tylko nawiązania do niej. Nowy materiał ma wszystko, czego oczekujesz od projektu Slipknot. Jest to ciężka, mroczna, melodyjna i dziwna rzecz. Mamy tak wiele różnych smaczków, którymi się teraz bawimy.

Taylor najwyraźniej zorientował się w trakcie rozmowy, że powiedział już wystarczająco i nie powinien zdradzać więcej szczegółów.

To wszystko, co na ten moment mogę powiedzieć. Ale to będzie naprawdę dobre. Wkraczamy do miejsca, w którym nigdy nie byliśmy i to nas bardzo ekscytuje. Szczególnie po tych wszystkich trudnych latach jesteśmy dumni, że zawsze jesteśmy w stanie pokonywać samych siebie.

Zapis całej rozmowy z Coreyem możecie obejrzeć poniżej: