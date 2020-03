W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ludzie wykupują masowo maseczki, żele antybakteryjne oraz mydła. Co więcej, co rusz odwoływane są kolejne imprezy masowe oraz przesuwane premiery filmów, bo ludzie zaczęli bać się chodzić do kina. Tego typu ograniczenia mają pomóc w tym, by nie zarażały się kolejne osoby.

Slipknot odwołał koncerty z powodu koronawirusa: Takie decyzje nie są łatwe

Koronawirus wpłynął na znaczny spadek sprzedaży biletów do kina, jak również spowodował odwołanie tras wielu zespołów - Testament, Exodus i Death Angel nie zagrają we Włoszech, gdzie odnotowano wiele przypadków zachorowań. Podobną decyzję podjął teraz Slipknot.

Zespół miał zaplanowane pod koniec marca 2020 koncerty w Azji - 20 i 21 marca miały odbyć się koncerty w Tokio w ramach Knotfest Japan, 24 marca Slipknot miał pojawić się w Singapurze, 27 marca w Jakarcie, zaś 29 marca planowano występ w Manili. Niestety koncerty zostały przełożone ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, o czym Slipknot poinformował swoich fanów za pośrednictwem social mediów:

" Tego typu decyzje nie są łatwe, ale bezpieczeństwo fanów kapeli jest najważniejsze. Co więcej, muzycy, załoga techniczna, lokalni pracownicy są również zagrożeni i odwołanie koncertów było najbardziej odpowiednią w tej sytuacji decyzją. Slipknot i Knotfest wrócą niebawem do Azji. "

Zespół poinformował, że fani mogą oddać bilety albo je zachować, by wybrać się na koncert kapeli w późniejszym terminie. Szczegóły o przeniesionych koncertach mają pojawić się niebawem.

