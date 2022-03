Slipknot oficjalnie potwierdził, kim jest "Tortilla Man" podczas Q&A dotyczącego nadchodzącej edycji Knotfest. Chociaż wielu fanów wiedziało już, kto się kryje pod maską, dopiero teraz sam zainteresowany przedstawił się wielbicielom kapeli.

Slipknot oficjalnie zdradził, kim jest "Tortilla Man" [ZDJĘCIE]

W marcu 2019 roku Slipknot poinformował, że rozstaje się z Chrisem Fehnem. Muzyk oskarżył zespół o oszustwa finansowe i zarzucił Shawnowi Crahanowi oraz Corey'owi Taylorowi ukrywanie źródeł dochodów, jak również niesprawiedliwe dzielenie pieniędzy z tras koncertowych i merchu.

Gdy Slipknot ogłosił, że w maju 2019 roku ukaże się album "We Are Not Your Kind" na zdjęciu prasowym pojawiło się 9 członków - fani zaczęli spekulować kim jest nowy członek kapeli, który dostał ksywkę "Tortilla Man" ze względu na swoją maskę.

W lutym 2020 w sieci pojawiło się zdjęcie zespołu, na którym muzycy nie mieli masek. Wówczas fani domyślili się kto gra w zespole i mieli rację - Slipknot potwierdził, że Michael Pfaff to "Tortilla Man". Muzyk grał w Dirty Little Rabbits z Shawnem Crahanem.

Tymczasem Slipknot szykuje się do wydania nowej płyty, jednak nie podano żadnych szczegółów. Dotychczas poznaliśmy singiel "The Chapeltown Rag", do którego udostępniono oficjalny, koncertowy klip.

Slipknot wystąpi w Polsce w 2022

Z powodu pandemii koronawirusa zespół musiał przełożyć swoje koncerty na 2022 roku. 7 sierpnia 2022 Slipknot zagra w Ergo Arenie w Trójmieście. Na koncercie powinniśmy usłyszeć już nowe utwory kapeli.