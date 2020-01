Slipknot wydał w 2019 roku album "We Are Not Your Kind", na którym pojawił się singiel "Nero Forte". W grudniu 2019 roku zespół opublikował teledysk do tego kawałka w reżyserii Clowna, czyli M. Shawna Crahana. Okazuje się jednak, że była to tylko zapowiedź czegoś większego.

Slipknot opublikował 20-minutowy obrzydliwy film "Pollution"

Zespół udostępnił 20-minutowe nagranie Clowna, w którym znalazł się również wyżej wspomniany klip Slipknota do "Nero Forte". W niepokojącym filmie zobaczymy owady, węże, ludzi w obślizgłych błonach oraz inne kadry, które mogą u niektórych wywołać gęsią skórkę.

Crahan tak skomentował to wideo:

" Postanowiłem stworzyć krótkie wideo, które sprawi, że zaczniesz zastanawiać się nad własną egzystencją. Czy leżąc w łóżku obok osoby, którą kochasz, zastanawiasz się, czy ta osoba mogłaby poderżnąć ci gardło w czasie snu? Miłego oglądania, skażenie jest wszędzie. "

Slipknot w Polsce w 2020 roku

Nowy materiał kapeli usłyszymy już niedługo w Polsce. 6 lutego 2020 roku Slipknot zagra w łódzkiej Atlas Arenie. W roli gościa specjalnego kapeli, wystąpi polska formacja Behemoth. Muzycy ostatni raz zagrali w naszym kraju w ramach Mystic Festivalu 2019 w krakowskiej TAURON Arenie.

