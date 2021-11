Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Slipknot pracuje nad nową płytą, a Corey Taylor twierdził, że nowe piosenki "będą robiły dym na koncertach". Co więcej zdradził, że niektóre kawałki mają być tak ciężkie, że przestraszą fanów Slipknota. W końcu możemy się przekonać, czy wokalista rzeczywiście miał rację. Posłuchajcie "The Chapeltown Rag".

Slipknot podzielił się nowym singlem "The Chapeltown Rag". To zapowiedź nadchodzącej płyty

Utwór "The Chapeltown Rag" jest zapowiedzią nadchodzącej płyty, która będzie następcą "We Are Not Your Kind" z 2019 roku. Za produkcję nowego singla odpowiada Joe Baressi. Sprawdźcie, jak brzmi zapowiedź nowej płyty:

Jak na razie nie podano żadnych szczegółów jeśli chodzi o nowe wydawnictwo Slipknota. Materiał ukaże się na pewno w 2022 roku i usłyszymy nowe kawałki na polskim koncercie. Slipknot zagra 7 sierpnia 2022 roku w Ergo Arenie.