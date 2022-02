Zobaczcie, jak prezentuje się koncertowy klip do singla "The Chapeltown Rag" Slipknota.

Slipknot szykuje się do wydania nowego albumu, ale jak na razie nie poznaliśmy żadnych szczegółów. Zespół jednak podzielił się nowym utworem, który prawdopodobnie pojawi się na nadchodzącym wydawnictwie. Mowa o singlu "The Chapeltown Rag", do którego teraz udostępniono oficjalny, koncertowy klip.

Slipknot pokazał klip do nowego singla "The Chapeltown Rag". To koncertowe szaleństwo [WIDEO]

Utwór "The Chapeltown Rag" został wyprodukowany przez Joe Baressiego i już wiadomo, że świetnie się sprawdza podczas koncertów. Do piosenki nagrano teledysk, w którym zobaczymy kadry z występu Slipknota na Knotfest Roadshow 2021.

Oglądaj

Jeszcze w styczniu 2022 Corey Taylor zdradził, jak wygląda plan na najbliższe miesiące:

Plan jest teraz taki - w styczniu chcemy zrobić miks, żeby móc wydać album w ciągu kolejnych dwóch-trzech miesięcy. Mam do zrobienia jeszcze cztery kawałki i nagrywam jeden ponownie. Nie jestem zadowolony z tego, jak w nim śpiewałem. To rzadkość w naszej branży. Wiesz o co chodzi? Mogę usiąść, posłuchać czegoś i stwierdzić: "Nagram to lepiej". To mi zajmie jakieś 5 dni - 4 nowe kawałki i poprawienie wszystkiego innego, co mi nie siedziało.

Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać na kolejne nowe kawałki i premierę nowego albumu. Świeży materiał usłyszymy na pewno na nadchodzącym koncercie w naszym kraju.

Slipknot zagra w Polsce w 2022

Zespół ma zaplanowaną trasę koncertową, w ramach której odwiedzi również Polskę. 7 sierpnia 2022 Slipknot zagra w Ergo Arenie w Trójmieście. Miejmy nadzieję, że koncert odbędzie się planowo i będziemy mogli usłyszeć w końcu zespół na żywo.