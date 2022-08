"The End, So Far" to tytuł siódmego albumu grupy Slipknot, który zapowiadany jest na 30 września. Zespół zdradza powoli kawałki, które trafią na krążek, a teraz podzielił się również teledyskiem do singla "Yen". Za jego reżyserię odpowiedzialny jest M. Shawn „Clown” Crahan.

Slipknot pokazał klip do singla "Yen". Premiera nowego albumu coraz bliżej [WIDEO]

Zespół zaprezentował teledysk do utworu "Yen", który zapowiada nadchodzące wydawnictwo Slipknota. Jak można się spodziewać po kapeli, jest mrocznie, nie brakuje dziwnych tancerzy czy płonących postaci. Klimat teledysku bardzo współgra z muzyką Slipknota, zresztą nie od dziś wiadomo, że Clown jest świetnym reżyserem.

Corey Taylor już wcześniej twierdził, że nowe piosenki "będą robiły dym na koncertach". Co więcej zdradził też, że niektóre kawałki mają być tak ciężkie, że przestraszą fanów zespołu - na to liczymy!

Slipknot "The End, So Far": Tracklista