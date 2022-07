Slipknot wraca z nowym singlem i albumem. Posłuchajcie "The Dying Song (Time To Sing)"

Slipknot powraca z nowym singlem i albumem

I tak jak kilkukrotnie już wspomnieliśmy, "The Dying Song (Time To Sing)" jest zapowiedzią zupełnie nowej płyty Slipknota. Ta ma nosić tytuł "The End, So Far" i ukaże się już 30 września 2022 roku, więc niewątpliwie usłyszymy z niej jeszcze kilka singli.

Poniżej możecie posłuchać "The Dying Song":

Oglądaj

Trzeba przyznać, że singiel przypomina nieco "Chapeltown Rag" i, co powinno nas cieszyć, również jest ciężki jak diabli. Dwa kawałki zapowiadają nam więc kawał porządnego krążka.

Przypominamy, że grupa jest w trakcie trasy koncertowej, która obejmie również i Polskę - już 7 sierpnia będziemy mogli zobaczyć Slipknot w Ergo Arenie w Gdańsku. Przed Slipknotem zaprezentuje się amerykańska grupa Vended. Zespół pochodzący z Iowy dość dobrze zna się ze Slipknotem - wokalistą jest Griffin, syn Coreya Taylora, a bębni Simon, potomek Shawna "Clowna" Crahana.